Jogos das ligas profissionais terão árbitros estrangeiros a partir da próxima época desportiva

Os jogos da I Liga e II Ligas, as duas competições profissionais do futebol nacional, poderão ser dirigidos por equipas de arbitragem estrangeiras a partir da próxima época desportiva (2021/2022), noticia “A Bola” este sábado.

O jornal desportivo garante que a medida está a ser planeada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) há algum tempo, sendo o objetivo do organismo promover a evolução experiência internacional da arbitragem portuguesa e do quadro de árbitros, bem como do sistema de vídeo-arbitro (VAR).

O Conselho de Arbitragem da FPF quererá, por isso, estabelecer uma parceria com outra federação “relevante no futebol europeu”, que permita aos árbitros portugueses apitar no estrangeiro e ter árbitros de outro país, de categoria idêntica, a dirigir as competições internacionais.