Jorge Jesus vai ser o próximo treinador do SL Benfica

Jorge Jesus, técnico do Flamengo, está de regresso ao SL Benfica e prepara-se para assinar um contrato de três épocas, confirmou o Jornal Económico junto de fonte próxima ao processo.

O acordo entre o treinador campeão da Libertadores pelo Flamengo e o SL Benfica terá uma duração de três temporadas e à espera de Jorge Jesus está um ordenado de 8 milhões de euros brutos por ano, o que irá resultar em 4 milhões de euros limpos para o treinador.

Para libertar de imediato o técnico português do clube campeão do Brasileirão, o SL Benfica paga no imediato 2 milhões de euros ao Flamengo. Recorde-se que Jesus tinha contrato com o emblema carioca até junho de 2021.

A três meses das eleições nas ‘águias’, Luís Filipe Vieira, recandidato a mais um mandato de quatro anos, parece apostar na fórmula que valeu ao SL Benfica a conquista de dez títulos oficiais em seis anos: três Ligas, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco taças da Liga. A esses feitos juntaram-se ainda duas finais da Liga Europa, que o SL Benfica viria a perder para o Chelsea e Sevilha. Em 321 jogos oficiais, Jesus teve um saldo de 225 vitórias (70% de triunfos), 51 empates (16%) e 45 derrotas (14%).