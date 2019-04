Circulação do Jornal Económico quase duplica no espaço de um ano

O Jornal Económico quase duplicou a sua circulação no espaço de um ano, com uma subida homóloga de 81% no primeiro bimestre de 2019, para uma média de 8.109 exemplares por edição, somando a circulação impressa e a digital, de acordo com os dados ontem divulgados pela Associação Portuguesa de Controlo de Tiragem e Circulação (APCT).

A circulação impressa total do JE praticamente duplicou desde fevereiro do ano passado, com um crescimento de 96% para 5.143 exemplares, o que significa que ultrapassou pela primeira vez a do “Jornal de Negócios”, publicação líder no segmento da informação económica. Segundo os dados da APCT, no mesmo período a circulação em papel do “Negócios” caiu 8% para 5.135 exemplares, mas o diário da Cofina continua a liderar em termos de circulação impressa paga e de circulação total (em papel e digital), com uma média de 11.233 exemplares por edição. Lidera também na circulação digital, com um total de 6.098 exemplares, o que representa uma subida de 29% face ao período homólogo de 2018.

Circulação total (impressa e digital) do JE. Fonte: APCT

Já o Jornal Económico registou uma subida homóloga de 61% na circulação digital, para uma média de 2.965 exemplares, em resultado do forte crescimento das assinaturas (+116%) e das vendas digitais (+57%). Devido ao forte crescimento das subscrições via Internet, o canal digital já representava, no final de fevereiro, 36,5% da circulação total do Jornal Económico. Recorde-se que, no início do ano passado, entrou em funcionamento a plataforma JE Leitor, que disponibiliza os conteúdos premium do Jornal Económico.

Porém, a forte subida da circulação Jornal Económico deve-se também ao crescimento registado nos diferentes segmentos da circulação impressa: vendas em banca (+3%), assinaturas em papel (+34%) e vendas em bloco a empresas e outras instituições (+387%).

O Jornal Económico agradece a preferência e a confiança demonstrada pelos seus leitores, parceiros e anunciantes, renovando o compromisso de os continuar a servir com jornalismo independente, rigoroso e de qualidade.