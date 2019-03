Jornal Económico e Accenture debatem nova era tecnológica

O Jornal Económico e a Accenture promovem amanhã, dia 26 de março, um observatório sobre o tema “The post-technology era is upon us: Are You Ready?”, que terá lugar no Hotel Pestana Palace, em Lisboa, a partir das 9h00. As conclusões do evento, reservado a convidados, serão acompanhadas ao minuto no site do Jornal Económico e na edição impressa desta semana.

Confirmadas estão as presenças de Rui Barros, managing director da Accenture Technology, Maria João Carioca, CIO da Caixa Geral de Depósitos, Ricardo Chaves, CCO da SIBS, Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Lab, Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal e Francisco Simão, administrador dos CTT.

No debate, que será moderado pelo diretor do Jornal Económico, Filipe Alves, serão abordados temas como as novas tecnologias estão a alterar a forma como vivemos, quais as grandes tendências a nível mundial, o que é a era pós-digital e os novos desafios para os líderes e empresas.

A realização de conferências e eventos à medida, em conjunto com parceiros de referência como a Accenture, é um dos pilares da estratégia do Jornal Económico, que assim pretende promover a discussão sobre os grandes temas da economia e da sociedade.