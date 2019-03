José Maria da Fonseca planeia expandir-se para novos mercados em 2019

A José Maria da Fonseca planeia expandir-se este ano para novos mercados, nomeadamente na Ásia, Europa de Leste e Médio Oriente, depois de um 2018 em crescendo no mercado nacional e além-fronteiras.

“Se em Portugal o objetivo passa por criar mais valor num mercado muito competitivo como o do vinho, lá fora a comunicação das regiões e das castas portuguesas é o principal desafio”, destaca um comunicado da produtora de vinhos.

De acordo com esse documento, “2018 foi um ano positivo para a produtora de vinho sedeada em Azeitão”, uma vez que no mercado nacional, a venda das marcas JMF, Periquita, BSE e José de Sousa apresentou um crescimento relevante”.

“Para 2019, no ‘on’ e ‘off trade’, os objetivos passam por continuar a crescer em valor, mantendo a trajectória de crescimento de vendas verificada nos últimos anos, e para a qual contribuiu a criação da José Maria da Fonseca Distribuição, que opera desde 2015″, assinala o referido comunicado.

A José Maria da Fonseca acrescenta que, em 2018, os principais mercados de exportação foram o Brasil, a Suécia, a Itália, o Canadá e os EUA, embora a China, a França, o Luxemburgo e a Holanda também tenham tido um crescimento contínuo.

Segundo a diretora de exportação da José Maria da Fonseca, Renata Abreu,“o futuro nas nossas exportações passa pelo trabalho contínuo de prospeção e alargamento da representação das nossas marcas em mercados já existentes, mas também pela expansão para novos mercados”.

“Planeamos expandir-nos para a Ásia, Europa de Leste e Médio Oriente, dado que somos produtores de vinhos sem álcool [FREE’s Vinho sem álcool] e podemos ter uma oferta diferenciadora em mercados onde há restrições ao consumo de bebidas alcoólica”, salienta aquela responsável.

As referências Periquita, Lancers e Albis [marca de vinho com venda exclusiva para o mercado do Canadá] foram as três marcas mais exportadas pela José Maria da Fonseca, sendo o Periquita Reserva a referência com o maior crescimento dos últimos anos.

“Além de apresentar uma boa relação qualidade-preço, este vinho produzido na Península de Setúbal tem um perfil bem adaptado ao gosto do consumidor e beneficia da notoriedade, qualidade e fiabilidade inerentes à marca Periquita”, defende o referido comunicado.

O mesmo documento adianta que a “participação em feiras do sector, realização de provas de degustação, visitas aos mercados de exportação, iniciativas nos pontos de venda e comunicação através das redes sociais são algumas das ações previstas pela José Maria da Fonseca para promover e divulgar os seus vinhos, durante este ano”.