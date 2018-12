José Mourinho despedido do Manchester United

Dois anos e meio depois de ter assumido o cargo de treinador principal do Manchester United, José Mourinho, de 55 anos, foi despedido, fez saber o clube inglês esta terça-feira.

“O Manchester United anuncia que o treinador José Mourinho deixou o clube com efeitos imediatos”, lê-se no comunicado publicado no site do clube.

O clube de Old Trafford agradece a José Mourinho “pelo seu trabalho durante o seu tempo no Manchester United e desejar-lhe sucesso no futuro”.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club. We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018

Quanto à sucessão no comando técnico dos red devils, é firmado que “um treinador interino será nomeado até o final da atual temporada, enquanto o clube conduz um processo de recrutamento completo para um novo manager em tempo integral”.

Mourinho chegou a Manchester na época 2016/2017, sendo essa a única temporada em que alcançou títulos no clube, a Taça da Liga inglesa, Supertaça de Inglaterra e Liga Europa. O treinador português deixou o comando técnico do Manchester United quando o clube ocupa o sexto lugar da Premier League, a primeira liga inglesa de futebol.

Após 17 jornadas, o Manchester United ocupa o sexto lugar do campeonato, com 26 pontos, menos 19 do que o líder Liverpool. À 17.ª jornada da Premier League, o Manchester de Mourinho perdeu por 3-1 com o líder Liverpool, na casa do rival, Anfield Road.

Após a derrota, Mourinho afirmou que a conquista do título seria impossível, apontando ao quarto lugar como objetivo da época do clube inglês. “Se me perguntam se podemos ganhar o título, claro que não, é irreversível. Ainda podemos chegar ao quarto lugar, mas não vai ser fácil. De certeza que vamos terminar nos seis primeiros, mas o máximo que poderemos ambicionar é um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões”, desabafou Mourinho depois da derrota em Anfield Road.

A derrota com o Liverpool fez ainda com que o Manchester United igualasse o pior arranque de temporada desde a época 1990/1991 – 26 pontos em 17 jogos. Nesse ano, a equipa então treinada pelo emblemático Alex Ferguson terminou o campeonato no sexto lugar, a 24 pontos do, então, campeão Arsenal.

José Mourinho, que há já algumas jornadas era criticado pelos escassos resultados e pelas exibições fracas do Manchester United, acabou por não resistir ao mau momento. Os adeptos do Manchester United, após a derrota com o Liverpool, lançaram nas redes sociais a hashtag “#JoseOut”.

Além do sexto lugar, Mourinho sai de Old Trafford, após sete vitórias apenas, cinco empates e cinco derrotas. Outro fator a manchar o legado de ‘Mou’ é o número de golos que a equipa sofreu até hoje: 29, mais um do que em toda a temporada passada. E nos cinco desafios já realizados com os cinco primeiros classificados não venceu uma única partida.

O único feito da época a dar alguma alento à performance de Mourinho reside no facto de ter colocado o Manchester United nos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde agora vai medir forças com o Paris Saint-Germain.

Notícia atualizada às 10h32