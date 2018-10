Juiz Carlos Alexandre alvo de inquérito disciplinar

Carlos Alexandre vai ser alvo de um inquérito disciplinar depois de ter manifestado dúvidas sobre a transparência do sorteio informático na “Operação Marquês”, processo do qual o juiz Ivo Rosa ficou à frente, escreve o jornal online “Eco”.

Recorde-se que, de acordo com uma notícia avançada pela RTP, o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal contestou o sorteio do processo que envolve o ex-primeiro ministro José Sócrates.

Carlos Alexandre não concorda com a forma como decorreu o sorteio do processo “Operação Marquês”, uma vez que só terá sido efetuada a transferência de uma parte dos mais de mil bolumes, segundo o canal público.

O ‘super-juiz’ esclareceu a RTP a propósito da fórmula que permitiu a transição do processo das mãos do juiz para Ivo Rosa, que esteve no Tribunal Central de Instrução Criminal em 2004 e 2005, tendo regressado, depois, em 2015. “Há uma aleatoriedade que pode ser maior ou menor”, disse, numa entrevista que será transmitida na íntegra esta noite.