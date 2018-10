Juiz Carlos Alexandre contesta sorteio do processo Marquês

O juiz Carlos Alexandre não concorda com a forma como decorreu o sorteio do processo Marquês uma vez que, de acordo com notícia da RTP, só terá sido efetuada a transferência de uma parte dos mais de mil volumes.

De acordo com notícia da estação pública de rádio e televisão, Carlos Alexandre indica que nunca receberia um processo incompleto e que tal nunca aconteceu no Tribunal Central de Instrução Criminal, pelo menos nos últimos vinte anos.

Carlos Alexandre esclareceu a RTP a propósito da fórmula que permitiu a transição do processo das mãos do juiz para o juiz Ivo Rosa, que este no Tribunal Central de Instrução Criminal em 2004 e 2005, tendo regressado depois em 2015.