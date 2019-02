Juiz dos processos Sócrates e Ricardo Salgado ferido em aparatoso acidente na A1

O juiz Carlos Alexandre ficou com ferimentos ligeiros depois de sofrer um acidente de carro na A1, em Aveiro, esta terça-feira, 26 de Fevereiro. Foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro para o Hospital de Aveiro e já teve alta.

Segundo avança o ‘Correio da Manhã’, o acidente aconteceu ao quilómetro 240 pelas 08h00 desta segunda-feira, envolvendo o juiz que assinou a prisão preventiva de José Sócrates e mandou deter Ricardo Salgado.

O juiz de instrução da fase de inquérito da Operação Marquês foi transportado para as urgências do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro e já teve alta depois de ser observado pelos médicos. A parte frontal do veículo que conduzia ficou totalmente destruído depois de embater na traseira de um camião espanhol que se atravessou à frente do carro que transportava o juiz Carlos Alexandre.

O acidente envolveu o juiz que, nos últimos anos, teve pelas mãos processos como as operações Furacão e Labirinto (dos vistos gold), Monte Branco, Portucale, BPN, Submarinos e Freeport e BES.