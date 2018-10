Justiça dos EUA impede Benfica de aceder a dados de bloggers associados ao e-toupeira

A Google e a WordPress não têm de dar ao Benfica o acesso aos dados pessoais dos autores dos blogues “Mercado do Benfica, o “Artista do Dia e o “Mister do Café”, na sequência da queixa apresentada pelo clube da Luz contra desconhecidos e empresas ligados à alegad utilização ilegal de correspondência dos encarnados, avança o “Jornal de Notícias” (JN) esta terça-feira, 16 de outubro.

O Tribunal da Califórnia decidiu arquivar as queixas contra a Google e a WordPress sobre a divulgação de e-mails do Benfica, embora os casos possam ser reabertos, de acordo com o processo a que o JN teve acesso. Na prática, o Benfica poderá, no futuro, apresentar nova queixa sobre o mesmo assunto, se surgirem novos elementos.

A decisão judicial que não dá seguimento à pretensão do clube liderado por Luís Filipe Vieira, data de 24 de setembro. A ação civil do Benfica deu entrada na Justiça norte-americana em abril. Apesar da decisão judicial, pelo arquivamento da queixa, o Benfica já tinha chegado a acordo com a Google – embora os temos não sejam conhecidos.