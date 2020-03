Kaspersky procura startups tecnológicas com soluções de cibersegurança

A Kaspersky Innovation Hub (IHub) anunciou a segunda ronda de inscrições para o “Open Innovation Program”, que nasceu para fomentar a colaboração com empresas tecnológicas inovadoras. A multinacional de cibersegurança, fundada em 1997, procura jovens empresas e projetos individuais que desenvolvam soluções nesta área.

As melhores propostas serão convidadas a integrar projetos piloto e, depois, vão receber orientação técnica e comercial. Se passarem da fase piloto terão acesso aos parceiros de canal da empresa, entre os quais distribuidores e revendedores e clientes.

“Foram pensados desafios para que as equipas trabalhem em projetos avançados nas áreas de “proteção para toda a vida” (proteção da família, segurança no lar, privacidade dos dados) e de gaming”, explica a empresa fundada por Eugene Kaspersky, em comunicado.

Na edição de 2019 o Centro de Inovação da Kaspersky recebeu 258 candidaturas de 49 países.

As inscrições estão abertas para todas as startups que tenham registo legal ou tenham já desenvolvido um produto ou protótipos, contando com vários contratos fechados ou com projetos piloto em curso.

“É com muito prazer que anunciamos a próxima convocatória de startups inovadoras, com o objetivo de apoiar o crescimento de novas atividades de negócio, dando-lhes oportunidade de validar, crescer e ampliar as suas soluções junto de uma empresa líder mundial como a Kaspersky. Ao unirmos forças, podemos melhorar as nossas tecnologias e discutir em conjunto, com maior precisão e eficácia, quais as necessidades de segurança mais relevantes”, refere Vitaly Mzokov, diretor do Centro de Inovação da Kaspersky.

O prazo para as inscrições deste ano termina no próximo dia 30 de abril.