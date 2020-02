KFC abriu cinco novos restaurantes

A KFC continua o seu plano de expansão com aberturas de Norte a Sul do país. “Inaugurou na Circunvalação, em frente ao Hospital de São João do Porto, um restaurante com uma ampla esplanada, Self Order Kioks e serviço de entregas, assegurado pela Glovo e Uber Eats. Também no Porto, no Campo 24 de Agosto, um outro novo restaurante acrescenta à lista dos serviços enumerados um Drive-Thru e um Playground para os mais novos. No novo restaurante de Ermesinde, soma-se ainda um parque de Estacionamento exclusivo para os clientes. Mais a Sul, em Santarém, surgiu um novo restaurante KFC no W Shopping, com Delivery através da App Uber Eats e, no Centro Comercial Aqua Portimão, a KFC inclui também um Playground. No total destes 5 novos restaurantes, a KFC criou 129 novos postos de trabalho”.

Segundo fonte oficial do grupo, a KFC tem vindo a aumentar o serviço de Delivery através das Apps Glovo, Uber Eats e SendEat. Mais recentemente, este serviço chegou aos Açores, Barreiro, Montijo, Guimarães, Sintra, Albufeira, Matosinhos, Santarém e Portimão. A expansão do Delivery KFC pretende garantir maior proximidade e conveniência e o seu crescimento resulta da forte aceitação e preferência pela KFC.

O Grupo Ibersol, responsávekl da marca, é o mais importante grupo de restauração moderna em Portugal e um dos maiores da Península Ibérica. O grupo desenvolve a sua atividade de restauração em várias geografias. Em Portugal, detém restaurantes da Pizza Hut, Burger King, Pans, KFC, Pasta Caffé, Ò Kilo, MIT, Taco Bell, Ribs, Quiosques, Cafetarias, Catering e outras concessões.

Em Espanha, mercado onde adquiriu o Eat Out Group (EOG), em outubro de 2016, o Grupo Ibersol possui restaurantes (próprios e franqueados) distribuídos pelas insígnias Pizza Movil, Pizza Hut, Burger King, Pans, Ribs, FresCo, Dehesa Santa Maria e outras concessões. No mercado angolano, está presente com a KFC e a Pizza Hut. Em Itália e Marrocos, possui restaurantes Pans através do modelo de franquia.

O Grupo Ibersol tem implementado um sistema integrado de gestão, de forma a garantir, continuamente, os melhores padrões de qualidade e criar valor para os seus Clientes e demais stakeholders, refere o mesmo comunicado.