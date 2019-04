Kim Jong-un vai à Rússia encontrar-se com Putin no final de abril

Depois de na segunda-feira, 15 de abril, Moscovo ter confirmado que os Estados russo e norte-coreano estavam a negociar um possível encontro entre os respetivos líderes, eis que o Kremlin confirmou esta quinta-feira, 18 de abril, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vão encontrar-se no final do mês de abril, na Rússia.

Este encontro, cuja data exata e local ainda não foi revelada, surge poucos dias após o Kim Jong-un ter demonstrado vontade e disponibilidade para um terceiro encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As conversações entre Coreia do Norte e Estados Unidos estão paradas desde que Trum e Kim se encontraram em Hanói, Vietname, em fevereiro, onde Pyongyang e Washington não conseguiram chegar a acordo sobre o fim do programa nuclear norte-coreano em troca do levantamento das sanções norte-americanas ao país de Kim Jong-un.

Na segunda-feira, o Kremlin tinha confirmado que estavam a decorrer negociações para que o encontro se realizasse. Há três dias era apontado o porto russo de Vladivostok, a cem quilómetros da fronteira com a Coreia do Norte, como o local mais provável para o encontro de Kim com Putin.

“Posso confirmar que está a ser preparada a reunião. Na realidade, há já algum tempo que o estamos a dizer”, declarou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, citado pela agência de notícias Interfax.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, Kim poderia encontrar-se com Vladimir Putin na próxima semana, se o Presidente russo viajar ao extremo oriente da Rússia.

Peskov disse que a imprensa será informada “assim que houver total clareza sobre a data e o local da reunião”.

Na próxima semana, Vladimir Putin vai participar no fórum sobre a nova Rota da Seda da China, que se realiza em Pequim entre 26 e 27 de abril, por isso é possível que o líder russo venha a reunir-se com Kim na ida ou no regresso da sua viagem à China.