KLOG investe 750 mil euros em nova empresa de transporte rodoviário

Após seis anos, a KLOG – empresa de transportes e logística de capital cem por cento nacional que tem vindo a registar um crescimento sustentado todos os semestres – quer “responder às necessidades cada vez mais exigentes dos clientes”, acabando de investir 750 mil euros numa nova empresa de transportes rodoviários – em frotas, instalações e tecnologia.

A partir de agora, vão passar a existir duas empresas distintas – KLOG Transport Solutions e KLOG Logistic Solutions, adianta fonte oficial. A KLOG Transports Solutions – que terá a sua base em Vila do Conde – “pretende oferecer soluções de transporte rodoviário de mercadorias com valor acrescentado para o negócio dos clientes”.

Para isso, contará com uma frota própria de 20 camiões “que vão trabalhar de forma ininterrupta para garantir ainda maior qualidade e eficácia”. O objetivo é tornar o serviço ainda mais personalizado e claro para o cliente, bem como reforçar o mercado ibérico terrestre, incrementado, a médio-prazo, o número de clientes nesta área de negócio.

Já a KLOG Logistic Solutions, com sede na Maia, permanecerá com a gestão das divisões já conhecidas no mercado – Land, Air&Sea, P&S Cargo e Logística Contratual. O objetivo será o de criar e desenvolver soluções de transporte e logística inovadoras de valor acrescentado que contribuam para o sucesso dos clientes. A empresa pretende também tornar-se cada vez mais reconhecida pelos serviços de excelência, graças aos elevados padrões de qualidade e às práticas empresariais e ambientais responsáveis.

O objetivo é que, a médio-prazo, a Transport Solutions “procure um espaço próprio no mercado, angariando clientes que estão mais vocacionados para o transporte rodoviário. Refira-se ainda que ambas as empresas passam a contar com novas assinaturas, que já refletem a estratégia de negócio, mantendo a mesma identidade gráfica que carateriza a KLOG”.

A KLOG foi fundada em 2012, com o objetivo de se tornar uma alternativa de valor acrescentado no setor da logística e transportes, atuando nos diferentes segmentos: terrestre, marítimo, aéreo multimodal (short sea e rail) e logística contratual. Além da aposta natural no mercado europeu, a empresa tem vindo também a consolidar a presença no Magrebe, garantindo presença global através da parceria com a Geodis. Em 2017, a faturação da KLOG atingiu os 52 milhões de euros.