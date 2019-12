La Liste: Dois restaurantes portugueses entre os 25 melhores do mundo

O ‘La Liste’ é um ranking onde figuram os melhores restaurantes do mundo. Avaliados através das críticas online e diferentes guias (estrelas Michelin, New York Times, etc…), este ranking compila toda a informação a partir de centenas de fontes e atribuí pontos numa escala de 0 a 100 para compilar a lista. Na publicação deste ano figuram nove restaurantes portugueses, sendo que dois estão no top 25 entre os melhores restaurantes do mundo.

Na elaboração da lista foram tidas em conta mais de 600 fontes, que podem ser consultadas através do site. Há 180 países presentes que contabilizam um total de 16 mil restaurantes avaliados.

Em primeiro lugar da lista está o restaurante francês ‘Guy Savoy’ como uma classificação total de 99.50 em 100 possíveis, seguindo-se o ‘Le Bernardin’ nos Estados Unidos e o ‘Ryugin’ no Japão, todos com a mesma pontuação.

Os portugueses melhor classificados são o Vila Joya em Albufeira (24ª posição) e The Ocean em Porches (25ª posição). ambos os restaurante localizados no Algarve obtiveram 98 pontos.

Surgem depois o ‘Il Gallo D’oro’ no Funchal (93.50), ‘Belcanto’ em Lisboa (92.50), Fortaleza do Guincho em Cascais (91.00), Feitoria em Lisboa (85.50), ‘Alma’ também em Lisboa (82.50), ‘Henrique Leis’ em Almancil (77.00) e por fim o ‘The Yeatman’ em Vila Nova de Gaia (76.00).