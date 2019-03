La Voiture Noire é o carro mais caro de sempre, e pertence à Bugatti

A Bugatti apresentou no Salão Internacional de Automóveis em Genebra, esta terça-feira, o carro que foi vendido por 11 milhões de euros. Esta venda da marca francesa de luxo fez do ‘La Voiture Noire’ o veículo mais caro de sempre, segundo o jornal ‘Fortune’.

Caracterizado como um carro desportivo ‘hyper’, a ‘La Voiture Noir’ é uma homenagem ao Bugatti Type 57 SC Atlantic, e serve também para celebrar o 110º aniversário da empresa automóvel francesa.

O veículo original está envolto em mistério. Uma das quatro construções do Type 57 SC Atlantic, contruído entre 1936 e 1938, ficou nas mãos de Jean Bugatti, filho do criador italiano Ettore Bugatti, apesar de o vencedor da corrida ‘Le Mans’ Robert Benoist o conduzir esporadicamente. O veículo número 57453 foi apreendido pelas autoridades alemães em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, e foi enviado para a cidade de francesa Bordeaux via comboio. No entanto, quando o comboio chegou ao destino, ‘La Voiture Noire’ não estava a bordo e nunca mais seria vista.

The fourth of the 4 Bugatti Type 57SC Atlantic with the Chassis No 57453 was kept by Jean Bugatti himself. But what happened to it after Jean died? Its story became very clandestine indeed. #Bugatti #BugattiAtlantic #Type57SC #BugattiHistory #Bugatti110Ans #JeanBugatti pic.twitter.com/uQUhc8pcaK

— Bugatti (@Bugatti) February 22, 2019