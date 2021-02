Laboratórios Germano de Sousa já realizaram um milhão de testes à Covid-19

Os laboratórios do Grupo Germano de Sousa somaram esta terça-feira um milhão de testes PCR para deteção do novo coronavírus. O número é o acumulado desde o início da pandemia e inclui análises para privados, seguradoras, subsistemas de saúde e para o próprio Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Até hoje, fizemos um milhão de testes SARS-coV-2 PCR e os portugueses são as dez milhões de razões que temos para continuar no nosso posto. Este marco serve apenas para nos dar força e sentido de responsabilidade”, garante o presidente e fundador, Germano de Sousa, na nota divulgada à imprensa.

Gerida inteiramente por patologistas clínicos portugueses, a rede laboratorial salienta que está desde o início empenhada “no combate à pandemia”, honrando o “compromisso ético para com os portugueses: dar resposta à necessidade de testagem em larga escala de norte a sul do país, apoiando o SNS e envidando todos os esforços no combate ao coronavírus”. Atualmente com 1.300 colaboradores e 24 horas sobre 24 horas de serviço contínuo dos laboratórios, o grupo tem mais de 150 postos Covid-19 a funcionar em todo o país.

Portugal está a realizar uma média de 52 mil testes ao novo coronavírus por dia em janeiro, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

No dia 22 de janeiro, Portugal registou um recorde de testes realizados: cerca de 77 mil realizados num só dia. Esse valor, ultrapassou a média registada em dezembro, altura em que o país fez cerca de 34 mil testes por dia.

Os dados foram avançados por Cristina Abreu Santos, vogal do Conselho diretivo do INSA, que adiantou ainda que na terceira semana de janeiro, as unidades de saúde e laboratórios em Portugal realizaram 450 mil testes semanais.

“Em todo o ano de 2020, o máximo que tínhamos feito por semana tinha sido 286 mil testes”, disse a responsável, esta sexta-feira, na sua intervenção. “Passamos desse máximo para a 450 mil testes em janeiro. A capacidade de testagem e o seu reforço tem sido evidente e progressiva graças a um esforço do público-privado”, explicou.

Esta terça-feira, Portugal registou 5,540 casos por Covid-19 e 26o mortes, elevado para 731.861 casos confirmados e 13.017 vítimas mortais desde o início da pandemia. O número de recuperados subiu para 551.956, depois de terem sido contabilizados mais 17.572 recuperações do vírus.