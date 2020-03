Lagarde: “Todos os Governos devem estar prontos para agir”

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu esta quinta-feira a necessidade de uma ação concertada para enfrentar o impacto do covid-19 na economia e que todos os Governos devem estar “prontos para agir”.

Em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Governadores, a francesa que sucedeu a Mario Draghi sublinhou que “uma resposta orçamental ambiciosa e coordenada é agora necessária” e apelou a que as autoridades da zona euro e as instituições europeias devem adotar uma resposta conjunta para conter “as repercussões da propagação do coronavírus”.

Christine Lagarde elogiou as medidas já tomadas por “vários governo para assegurar os recursos suficientes no setor da saúde” e “dar apoio às empresas e aos empregadores afetados”.

O BCE decidiu manter as taxas de juros inalteradas, mas anunciou um pacote de estímulos, entre os quais um “envelope temporário adicional de compra de ativos líquidos” de 120 mil milhões de euros até final deste ano para ajudar a mitigar o impacto do surto do coronavírus na economia da zona euro, assim como condições mais favoráveis nas condições de empréstimos de longo prazo à banca. As medidas reuniram consenso entre todos os membros do Conselho de Governadores, disse Lagarde.

“É preciso tempo para o mercado analisar, dissecar e apreciar o que fazemos”, afirmou.

A presidente do BCE justificou ainda o facto do banco central não ter mexido nas taxas de juro, por “acreditar firmemente que o programa de compra de ativos, com o envelope temporário sem alocação mensal pre-determinada, é a ferramenta mais eficiente face às circunstâncias atuais e devemos usá-la”.

“Considerados o atual choque severo, mas temporário se as medidas necessárias forem tomadas por todos”, disse.