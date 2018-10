Lebron James: o ‘rei’ chega a Los Angeles para revolucionar a ‘economia local’

Ao segundo dia do mercado de jogadores livres da Associação Nacional de Basquetebol norte-americana, vulgo NBA, os Los Angeles Lakers contrataram a “custo zero” a figura maior da modalidade, Lebron James, de 33 anos, que, depois de ter rejeitado acionar a sua ‘player option’ (extensão de contrato por mais um ano) com os Cleveland Cavaliers, assinou por quatro épocas com a equipa da Califórnia, no valor de 154 milhões de dólares (cerca de 132 milhões de euros).

De um momento para o outro, os LA Lakers passaram a favoritos nas casas de apostas e não foi por acaso e a chegada do aclamado “King” da NBA à Califórnia_vai provocar uma pequena revolução na economia da cidade de Los Angeles, desportiva e financeiramente.

“O impacto da transferência será bastante positivo, uma vez que Los Angeles é um grande mercado, com quase 14 milhões de habitantes [Cleveland tem apenas dois milhões de residentes]. Já há estudos que mostram que a chegada de LeBron James a Los Angeles vai originar uma subida de cerca de 13% no consumo em bares e restaurantes nas redondezas do pavilhão da equipa, o Staples Center, e que a taxa de empregabilidade nesses estabelecimentos aumentará mais de 23%”, explica Ricardo Brito Reis, comentador de NBA na Sport TV, ao Jornal Económico.

LeBron James é o jogador mais mediático da modalidade atualmente. E ao entrar num dos “mercados mais carismáticos da liga norte-americana”, apesar de os LA Lakers não vencerem o título desde 2010, até a bilheteira da equipa sofre um impacte. “Nos primeiros minutos após o anúncio, os bilhetes de época mais baratos subiram de 3.499 dólares para 5.800 dólares por lugar e, no dia seguinte, o valor já era de 6.500 dólares. As pré-vendas das camisolas dos Lakers com o número 23 [que o atleta envergará] são 600% superiores do que quando LeBron voltou aos Cavaliers após a passagem por Miami e o boom também já foi sentido no merchandising da equipa de Los Angeles”, prossegue.

Há que contabilizar ainda o entorno mediático da presença de LeBron James nos LA Lakers, desde capas de revistas a patrocínios e salários. Este é um atleta considerado pela revista “Forbes” o sexto mais bem pago no mundo, em 2018, que ganha quase 45 milhões de dólares anuais em patrocínios e que verá o seu salário anual aumentar já na época 2018/2019 de cerca de 33,5 milhões de dólares (valor que auferia na última época nos Cavaliers), para mais de 35 milhões de dólares. O contrato com os Lakers tem a particularidade de a cada época os valores aumentarem. Como são quatro épocas firmadas, quando James tiver 37 anos, em condições normais, receberá um salário anual superior a 40 milhões de dólares – valores firmados graças ao “super-agente” da NBA Rich Paul, que ao longo da sua carreira já fechou 500 milhões de dólares em contratos alcançados para atletas da NBA. “Trata-se do melhor jogador do mundo”, opina o especialista em NBA.