Leilão para o 5G supera os 5 mil milhões de euros na Alemanha

Depois de o governo germânico ter anunciado que vai investir na quinta geração de rede móvel (5G), para acabar com a má reputação do país no que respeita ao pioneirismo, investimento e lançamento do 5G no seio da União Europeia, soube-se na quarta-feira que o leilão do espetro de atribuição das frequências para o 5G superou já os cinco mil milhões de euros. O valor total das propostas da Deutsche Telecom, a Vodafone, a Telefónica Deutschland (O2) e a United Internet (1&1), as quatro operadoras admitidas para este leilão, ficou em 5,06 mil milhões de euros.

O leilão já contou com 169 rodadas durante três semanas e continuará até que nenhum novo lance seja recebido para as 41 frequências do espectro à venda. Em 2015, houve um leilão de espectro anterior ao 5G, com as principais operadoras germânicas a levantarem um total de 5,09 mil milhões de euros. Esse leilão ficou marcado pela incerteza das ‘telecoms’ quanto aos custos do leilão, chegando essas empresas a avisar o regulador do setor, a Bundesnetzagentur.

Além do valor superior a cinco mil milhões de euros já levantados, a única certeza é que os vencedores do leilão para o 5G serão obrigados a cobrir 98% do território, entre domicílios, rodovias e ferrovias alemãs, com a quinta geração da rede móvel.

De acordo com o “Financial Times“, a maioria dos analistas não previa um levantamento superior a 5 mil milhões de euros neste leilão. Já o ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, esperava algo entre os 4 mil milhões de euros e os 5 mil milhões de euros.

O sucesso deste leilão, escreveu o jornal anglo-saxónico, será importante para o governo chefiado por Angela Merkel, pois o dinheiro arrecadado será usado para infraestruturar o país – há um ano o governo, sustentado por democratas-cristãos e sociais democratas, concordou em investir 12 mil milhões de euros na expansão da rede de fibra ótica da Alemanha.

O investimento no 5G é uma das diretrizes da União Europeia (que já investiu neste projeto cerca de 7,7 milhões de euros), sendo que o governo de Merkel só no final do mês de março assumiu querer entrar na corrida pela inovação tecnologica que o 5G permite, com a divulgação do documento “A estratégia 5G para a Alemanha”. É que a Alemanha ocupa a 46.ª posição no ranking mundial em velocidade de download, no que respeita a redes sem fios, mas o 5G promete velocidades de descargas dez a 20 vezes mais rápidas do que as atuais. Nesse sentido, o leilão começou a 19 de março e não exclui fabricantes chineses, apesar dos apelos de Washington, que alerta para riscos de espionagem.

A grande visada pelo apelo norte-americano é a Huawei, que é líder na tecnologia neste setor mas não pode concorrer diretamente aos 42 blocos de frequências. Fornece, no entanto, equipamentos às operadoras alemãs.