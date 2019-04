Lição para os mais velhos: Jovem futebolista escreve carta a pedir desculpa ao árbitro por expulsão

O futebol português muitas vezes vive um clima de tensão elevada entre jogadores, dirigentes desportivos, clubes e árbitros. Algumas atitudes dentro e fora de campo não dignificam a saudável competição que o desporto deve promover para o resto da sociedade.

Mas a atitude de um jovem futebolista pode servir de exemplo para muitos dos principais atores do futebol em Portugal. Tiago Tavares joga futebol no Grupo Desportivo de Samora Correia e foi expulso no jogo da semana passada por “uma atitude menos própria” para com o “árbitro da partida de sub-11 da Associação de Futebol de Santarém”, segundo uma publicação desta equipa de futebol nas redes sociais.

Como consequência, o “Tiago irá ver os colegas do lado de fora amanhã. Um castigo já por si grande. Mas o Tiago achou que deveria fazer mais”, pode-se ler na publicação da equipa. Desta forma, o jovem futebolista da equipa da cidade de Samora Correia, concelho de Benavente no distrito de Santarém, escreveu uma carta a pedir desculpa ao árbitro da partida.

“Escrevo-lhe esta carta para pedir desculpa da minha atitude (…). Sei que lamentar e pedir desculpa não anula a suspensão, mas é bom saber reconhecer os nossos erros (…) não consigo fazer com que a minha equipa possa contar comigo no dia 13/4/2019”, escreve o jovem Tiago Tavares.

“Não consigo apagar as marcas de desilusão dos ‘misters’ [treinadores], dos meus colegas, dos meus familiares e até de si. Mas posso fazer uma coisa, pedir-lhe desculpa e mostrar que estou seriamente arrependidos. O senhor estava certo e eu lamento que isto tenha acontecido”, remata o futebolista que joga com o dorsal número 64.