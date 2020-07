Liderança sem fronteiras

À medida que os negócios se tornam mais globais, velozes e complexos, cresce também a necessidade de os líderes assumirem funções fora dos seus mercados. Esta tendência é acompanhada também pelo crescimento da mobilidade dos colaboradores expatriados em todo o mundo, que de acordo com um estudo da Page Executive sobre as tendências executivas para 2020, deve superar um milhão no próximo ano.

Gerir nestes tempos VUCA – voláteis, incertos, complexos e ambíguos – obriga a que os programas de mobilidade, a nível global, sejam cuidadosamente analisados para assegurar a integração e preparação dos líderes e colaboradores, para enfrentarem, com sucesso, os desafios derivados da recolocação, de forma rápida e eficaz. Deste modo, os profissionais de Recursos Humanos estão a adotar uma abordagem holística no engagement dos colaboradores, dando uma especial atenção às diferenças culturais e requisitos dos diferentes países.

De modo geral, para as organizações, existem inúmeras vantagens da mobilidade de talento: transferência de competências, aumento da diversidade de liderança mais experiente, e alinhamento da estratégia, entre outras. E as pessoas são a chave para o crescimento das empresas internacionais, quer liderando e gerindo operações em novos países, quer ajudando a transferir competências e inovação. Os países são um exemplo, onde expatriados com experiência e competências se tornam consultores de líderes locais C-suite, para aumentar a transferência de conhecimento e localizar a liderança.

Neste contexto de transformação digital, o recrutamento de talento executivo está associado ao impacto de uma organização a longo prazo, e é uma prioridade para empresas e recrutadores, dedicados a identificar e contratar líderes de outros países e culturas. Mas a adaptação pode ser difícil, especialmente em mercados com características muito diferenciadas da cultura de origem do candidato. Os problemas de realocação surgem não tanto por causa das barreiras linguísticas, mas da adaptação à vida e hábitos locais.

A realidade mostra que nem sempre as pessoas se adaptam facilmente, por essa razão, as organizações deveriam estar mais atentas para facilitar esse processo. O sucesso deriva da integração total e do ajuste cultural, o que significa compreender a estratégia de “liderança localizada” e o que esta representa para o desenvolvimento da empresa.

Em particular, os recrutadores precisam de exercitar a sensibilidade para fazer face aos diferentes desafios da colocação do talento em mercados muito distintos. A digitalização das organizações com posicionamento global está a contribuir para definir os perfis demográficos, aumentando o número de millennials a assumir funções de liderança e a procurar oportunidades internacionais como uma forma de progressão na carreira e de desenvolvimento pessoal.

Neste novo ambiente empresarial, as empresas que acompanham o paradigma da mudança, com agilidade, inovação e criatividade, são as que se preocupam em implementar políticas e programas que transformam as formas pelas quais as pessoas trabalham e impulsionam a colaboração em todo o mundo.

Vivemos, de facto, tempos desafiantes que exigem trabalhar em colaboração com os parceiros a nível global para ajudar as empresas a encontrar os candidatos adequados. Neste sentido, programas de mobilidade como o da Page Executive, que colocam candidatos com experiência global que se adaptam a diferentes culturas e que compreendem a dinâmica complexa das organizações internacionais, não apenas aconselhando sobre os requisitos das funções e alinhamento organizacional, mas também cultural, são determinantes.