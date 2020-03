Quando se aborda o tema “liderança sustentável”, podemos definir dois caminhos possíveis: um mais restrito, relacionado com liderança e sustentabilidade ambiental, e outro mais lato, que se prende com uma liderança com propósito, eficaz e duradoura (em qualquer indústria). É sobre esta vertente que me vou debruçar.

Enquanto Consultor de Sustentabilidade tive o privilégio de trabalhar e aprender com líderes e lideranças verdadeiramente impactantes e estáveis, que fazem a diferença nas suas empresas e na comunidade, e partilho (algum) conhecimento da minha experiência sob a orientação destes líderes, nomeadamente em Social Enterprises e B-Corps nos Estados Unidos, como inspiração para as organizações que independentemente da sua localização, visam contribuir para transformar o mundo.

Líderes sustentáveis estão sempre a aprender

Correndo o risco de soar a cliché, a característica mais comum que notei em líderes sustentáveis é o seu apetite insaciável por aprender.

Não há escassez de literatura, como confirma “The Harvard Business Review”, para confirmar o acréscimo de valor para os líderes que “ziguezagueiam” internamente, abordam os problemas de um novo ponto de vista, desafiam o status quo, etc., etc. No entanto, noto que os melhores líderes vão buscar conhecimento a outros campos ou indústrias –frequentemente em empreendimentos, hóbis ou outros interesses não relacionados. Os líderes mais estáveis com quem me cruzei desafiam-se intelectualmente fora do local de trabalho, o que lhes permite encontrar novas perspetivas e energia para o seu negócio.

Líderes sustentáveis colaboram para definir objetivos

Por todas as razões óbvias (moral, promoções ou bónus baseados no mérito dos colaboradores, entre outras) nada é mais frustrante do que receber um pedido irrealista ou inatingível de alguém que está numa hierarquia superior. Com o tempo, descobri que os líderes duradouros entendem a importância de envolver cada membro da sua equipa na formulação de objetivos. Quando existe um certo sentimento de posse sobre as expetativas, é mais fácil sentir-se motivado para as concretizar ou superar.

Líderes sustentáveis ampliam a rede de contactos da sua equipa

O sucesso dos líderes está muitas vezes dependente do sucesso de cada elemento da sua equipa. Os grandes líderes reconhecem o bom trabalho ao ampliar a rede de contactos interna e externa do colaborador. Ao abrir as portas a novos líderes dentro e fora da organização, estão a reconhecer que determinado membro da equipa também merece um lugar à mesa. Assim, incentivar os membros da sua equipa a cultivar a sua própria rede profissional – e dar um ligeiro empurrão ao longo do caminho – é um enorme sinal de respeito que pode reforçar o compromisso da sua equipa.

Líderes sustentáveis são dinâmicos

Na minha experiência – predominantemente em pequenas e médias empresas – a flexibilidade e a vontade de abraçar a mudança são características imutáveis de uma liderança sustentável. Aqueles que reconhecem um panorama laboral em constante mudança, e se envolvem numa contínua “desaprendizagem” e reaprendizagem, estão definitivamente preparados para servir não apenas como líderes duradouros e sustentáveis, mas também para desfrutar do trabalho ao longo do caminho!