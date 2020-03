Liderança também se treina a bordo de uma caravela no mar

A Coimbra Business School vai lançar um programa de formação para executivos… no mar. Com efeito, das 60 horas que compõem “LeaderShip – Liderança e Alto Desempenho”, 45 serão passadas no mar a bordo de uma embarcação que procura reproduzir as condições espartanas das caravelas quinhentistas.

A formação destina-se a líderes, dirigentes e outros membros de órgãos sociais das empresas e organizações, que num ambiente inovador e adverso poderão desenvolver capacidades comportamentais e de liderança. ““O treino de mar é um excelente exemplo de desenvolvimento pessoal, de disciplina e do espírito de equipa. Transpor as características do treino de mar para o processo de liderança – onde os líderes têm regras para cumprir, uma equipa para gerir e relações de tensão para mediar – é uma mais-valia”, explica Ana Paula Queiroga, especialista na área da liderança coordenadora do curso juntamente com o comandante Carlos Cardoso da Silva. Sónia Ribeiro, investigadora da Universidade Católica, será responsável pela elaboração de um artigo científico sobre esta experiência imersiva.

“LeaderShip – Liderança e Alto Desempenho” integra resultados de estudos do MIT – Massachusetts Institute of Technology e da Universidade da Califórnia e resulta de uma parceria entre a Coimbra Business School e a rede de escolas do DeROSE Method, com especialistas em desempenho, liderança e acompanhamento de executivos e respetivas equipas.

“O curso vai combinar a biomimética aplicada à liderança, com origem na Universidade da Califórnia, e os estudos do MIT relacionados com a neurociência”, afirma Pedro Costa, presidente da Coimbra Business School. “Enquanto escola de negócios e de ciências empresariais, a Coimbra Business School está apostada em inovar na formação de executivos: este programa de liderança com o treino de mar é um exemplo disso”.

O rigor comportamental, a gestão do esforço e de conflitos e o desenvolvimento das capacidades de auto-liderança, gestão de equipas e de tomada de decisão são objetivos a atingir com esta formação.