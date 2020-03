A cadeia retalhista alemã Lidl já investiu cerca de oito milhões de euros na abertura de três lojas de proximidade no centro da cidade de Lisboa no último ano. Depois de, há cerca de um ano, ter inaugurado as duas primeiras lojas deste novo conceito, nas estações ferroviárias de Entrecampos e de Sete Rios, ontem, dia 12 de março, foi a vez de abrir ao público a terceira loja de proximidade do Lidl no centro da capital, no Bairro Azul, na Avenida Ressano Garcia, a poucos metros do El Corte Inglés.

“A abertura desta nova loja no Bairro Azul está integrada num plano de investimento na cidade de Lisboa, onde o Lidl tem agora 15 lojas.

Recentemente, investimos cerca de oito milhões de euros nas três lojas situadas no centro da cidade, reforçando o conceito de proximidade – 1,9 milhões na loja do Bairro Azul e cerca de seis milhões nas lojas das estações de comboios de Entrecampos e Sete rio, abertas há precisamente um ano, numa parceria com a Infraestruturas de Portugal”, revela Pedro Almeida, diretor geral do departamento regional centro do Lidl Portugal, em declarações ao Jornal Económico.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor