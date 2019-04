Liga das Nações: bilhetes já estão à venda no site da UEFA

Os bilhetes para a Liga das Nações, torneio de seleções cuja final four vai ter lugar no Porto e em Guimarães, já se encontram à venda e podem ser adquiridos através do site da UEFA: www.uefa.com.

As cidades do Porto e Guimarães servirão de palco aos quatro jogos agendados entre os dias 5 e 9 de junho, que serão disputados pelas seleções vencedoras dos grupos da Liga A: Portugal, Inglaterra, Suíça e Holanda.

Quanto custam os bilhetes?

O valor do preço dos bilhetes varia entre 25 euros para a categoria 3 e 120 euros para a categoria 1, para os jogos das meias-finais e jogo de atribuição do terceiro lugar. Para o jogo da Final, os preços variam entre 40 euros para categoria 3 e 150 euros para categoria 1.

No que respeita a opções de hospitalidade, os valores variam entre os 480 e os 760 euros (+ IVA) e estão disponíveis para todos os jogos.

Relativamente aos adeptos portadores de deficiência, a UEFA informa que estão disponíveis bilhetes para os quatro jogos. O preço para é o de categoria 3 e inclui entrada gratuita para o acompanhante.

Os ingressos serão entregues aos adeptos como bilhetes no telemóvel, numa data mais próxima da prova. Neste processo, os adeptos que tenham sido aprovados receberão um convite, por e-mail, para descarregar a aplicação oficial de bilhetes eletrónicos da UEFA. Após o download, ser-lhes-á solicitado que se registem e, concluído o processo, receberão posteriormente os bilhetes nos seus telemóveis. Os adeptos podem transferir os bilhetes para amigos ou familiares, através da aplicação.