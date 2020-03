Linha SNS24 não atendeu um quarto das chamadas em dia de pico da procura

A Linha SNS24 – a primeira linha de contacto para os cidadãos esclarecerem dúvidas de saúde e não correrem às urgências – não conseguiu atender um quarto das chamadas em tempo útil na segunda-feira, quando foram confirmados dois casos do novo coronavírus em Portugal.

A notícia é avançada pela edição desta quinta-feira do jornal “Público”, com base nos dados do Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Nesse dia, do total de 13.532 chamadas para o serviço, 3.569 foram “abandonadas após 15 segundos” – ou seja, as pessoas desistiram de esperar pelo atendimento.

“É de lamentar que a Direção-Geral de Saúde tenha como primeira linha de vigilância epidemiológica um call center”, afirma à mesma publicação o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que gere a SNS 24, garante que, em média, esta linha atende mais de 90% das chamadas em menos de 20 segundos.