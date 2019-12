Lionel Messi vence a bola de ouro pela sexta vez

O argentino Lionel Messi foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo pela revista francesa “France Football” ao vencer pela sexta vez a Bola de Ouro.

O jogador que veste a camisola nº10 do FC Barcelona repete assim o prémio que já tinha conquistado entre 2009 e 2012 e em 2015.

Em setembro deste ano, Lionel Messi já tinha sido distinguido pela FIFA como o melhor jogador do mundo, quando organismo máximo do futebol mundial lhe entregou o prémio The Best.

Eleito por seis vezes o melhor jogador do mundo, o argentino leva vantagem no confronto direto com o português e capital da seleção nacional, Cristiano Ronaldo. O astro madeirense foi eleito por cinco vezes como o melhor do mundo, uma ao serviço do Manchester United, em 2008, e quatro ao serviço do Real Madrid, em 2013, 2014, 2016 e 2017.

A Bola de Ouro foi entregue a Lionel Messi esta segunda-feira em Paris, no Thêatre du Chatelet e ficou à frente Cristiano Ronaldo, do senegalês Sadio Mané e do holandês Virgil van Dijk

Os portugueses Bernardo Silva e João Félix ficaram entre os 30 melhores jogadores do mundo para a France Football. Formados no Seixal, onde se situa o centro de estágios do Sport Lisboa e Benfica, Bernardo Silva, agora no Manchester City, ficou em nono classificado. João Félix, que rumou ao Atlético de Madrid no último mercado de transferências, ficou em 28º.