Lisboa arrecada 1,5 milhões de euros com torneio organizado pela UNESCO

Decorrem uma vez por ano e Portugal foi o destino escolhido para receber a 46ª edição dos Inter-Agency Games entre os dias 30 de abril e 4 de maio. Trata-se de uma competição desportiva organizada pela UNESCO, para os funcionários de todas as agências da Organização das Nações Unidas (ONU).

O concurso para a realização deste evento e que tinha também a cidade de Paris, em França, como concorrente foi ganho pela Move Sports, uma empresa portuguesa líder nacional no setor do turismo desportivo.

A UNESCO enquanto agência da ONU criou esta prova há 46 anos no qual elementos das agências presentes em todo o mundo se juntam no mesmo país para competirem em 13 modalidades: atletismo, voleibol, badminton, basquetebol, futebol, ténis, petanca, cricket, xadrez, dardos, ténis de mesa, natação e golfe.

No total são 50 agências, com 1.365 participantes de 123 nacionalidades, com os jogos das várias modalidades a decorrerem no Estádio Universitário de Lisboa, no Inatel Lisboa 1º de Maio, no Pavilhão do Casal Vistoso, no Campo Real Golf e no Parque da Bela Vista, envolvendo os municípios de Lisboa, Almada, Oeiras, Amadora e Torres Vedras.

Em declarações ao Jornal Económico, António da Cunha, CEO da Move Sports, realça que “este evento tem um elevado grau de exigência no que diz respeito à organização desportiva”, dado que “tivemos que nos desenvolver e trabalhar afincadamente para entregar o evento com todos os requisitos e pormenores”.

O principal mentor pela organização dos Inter-Agency Games sublinha que “estes jogos servem também para haver um intercâmbio entre todas as culturas. São uma forte ferramenta de team building”, salientando que “o fenómeno do turismo desportivo está na ordem do dia” e que “Portugal tem todas as condições para dar cartas no futuro”.

“Portugal é um país de excelência para o segmento do turismo, devido ao clima, a segurança, a facilidade de acessos e boas infraestruturas”, refere António da Cunha, que diz ter recebido “um feedback muito positivo”, por parte dos elementos das delegações da ONU. “Tem sido uma verdadeira maratona de logistica desportiva e turistica”, frisa.

Quanto ao lucro financeiro desta competição para a cidade de Lisboa, o CEO da Move Sports revela ser “superior a 1,5 milhões de euros de retorno direto na economia local”, manifestando o desejo da capital portuguesa voltar a receber uma nova edição dos Inter-Agency Games a curto prazo.

“No próximo ano será em Nova Iorque, [Estados Unidos] mas pelo feedback que temos tido, muito brevemente estarão de volta a Lisboa. Temos muita vontade de voltar a ganhar esta candidatura”, afirma António da Cunha.