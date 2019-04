Lisboa: casas no centro histórico valorizaram quase 20% no segundo semestre de 2018

O valor das casas no centro histórico de Lisboa subiu 19% no segundo semestre de 2018, em relação ao período homólogo do ano anterior, indicam os dados do índice de preços do centro histórico de Lisboa da Confidencial Imobiliário (CI) divulgados esta terça-feira.

Esta subida volta a colocar os preços neste território a um nível que não se verificava desde o segundo semestre de 2015 e apenas interrompido no primeiro semestre de 2018, quando a variação homóloga dos preços caiu para os 5,6%.

Estes dados incidem em particular sobre as freguesias de Santa Maria Maior, São Vicente e Misericórdia. Ao nível semestral, a subida dos preços foi de 18,8%, um aumento expressivo face aos verificados no semestre anterior, onde os valores de transação registaram uma variação residual de somente 0,1%.

Com os valores apresentados no segundo semestre de 2018, a evolução acumulada dos preços no centro histórico de Lisboa face ao primeiro semestre de 2013, quando atingiram o seu ponto mais baixo, é já de 134%.

De um modo geral, a subida dos preços das casas continuou a suavizar na área de Lisboa, registando-se um crescimento homólogo de 16% no quarto trimestre de 2018. No primeiro trimestre do ano passado, esta subida foi de 22,8%, mas desde essa altura a subida dos preços em Lisboa abrandou.

Ao nível trimestral, a subida foi de 1,7%, igualmente em desaceleração face aos 5,3% verificados no início do ano e sendo esta a subida em cadeia mais baixa dos últimos três anos.