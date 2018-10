Nesta edição, os comentadores residentes, o jornalista João Marcelino e o advogado e consultor Luís Miguel Henrique, moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho, debateram o impacto económico do surf em Portugal, estimado já em 300 milhões de euros anuais.

Para esta edição, contámos com a participação especial de Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas, dirigente que garantiu que “Lisboa é das poucas capitais onde se ‘respira’ surf”.

Existe uma indústria do surf em Portugal? Como é que essa estrutura funciona? Portugal oferece uma realidade de work-life balance” que no futuro poderá representar mais oportunidades de negócio a explorar no setor do surf? Pode Portugal tornar-se numa referência europeia para a prática de surf?

Estas e outras questões foram respondidas na edição desta semana do “Jogo Económico”.