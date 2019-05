Lisboa recebe pela primeira vez World Leadership Forum

O World Leadership Forum, evento internacional dedicado à liderança nas empresa, arrancou esta terça-feira no Centro de Congressos de Lisboa e estende-se até amanhã. O evento traz a palco seis oradores que vão explicar de que forma a motivação, criatividade, gestão de talento e inteligência emocional podem conduzir ao triunfo no mundo empresarial.

É a primeira vez que o World Leadership Forum se realiza em Portugal, depois do sucesso noutras cidades europeias e nos Estados Unidos. O evento, organizado pela World Business Ideas (WOBI) e do qual o Jornal Económico é media partner, parte da ideia de que “num mundo hiperconectado, a melhoria incremental não é suficiente para ficar à frente dos concorrentes disruptivos”. Tendo isso em mente, a organização defende que “ganhar exige transformação constante, e o papel do líder é crucial na realização dessa transformação”.

Entre os oradores estão figuras como o psicólogo Daniel Goleman (na fotografia), especialista na área da inteligência emocional, a especialista em futuro do trabalho Lynda Gratton, o médico e cirurgião Mário Alonso Puig e o empreendedor e especialista em criatividade e motivação Juan Pablo Neira. A professora da Universidada de Harvard Sarah Lewis, especialista em criatividade e inovação, junta-se ao páinel de oradores, tal como Magnús Scheving, empreendedor e criador da série infantil de televisão “Lazy Town”.

Criar, transformar, conseguir e liderar são os motes para esta edição do World Leadership Forum. Cada um dos speakers e pensadores terá um tema sobre o qual se debruçará. Daniel Goleman vai falar de inteligência emocional, Lynda Graton de gestão de talento, Mário Alonso Puig fica com o tema de gestão da mudança, Sarah Lewis com a criatividade, o islandês Magnús Scheving com high performance e Juan Pablo Neira com o tema da transformação.

“O desafio é criar organizações que tenham um propósito claro, focado no desempenho e guiado por valores. Tudo ao mesmo tempo. Como líderes, isso significa que devemos passar de uma mentalidade de ‘comando e controlo’ para uma liderança mais ágil e alinhada com a era em que vivemos, que equilibra o comando com a colaboração e a engenhosidade com a adaptabilidade”, refere a organização do evento.

O World Leadership Forum pretende ainda alertar os empresários para a importância de criar empresas que tenham um objetivo claro, focado no desempenho e assentes em valores. Para isso, a organização defende líderes menos controladores e mais ágeis que permitam o equilíbrio entre ordem, engenho e capacidade de adaptação a mudanças.

A expectativa é de que mais de 500 executivos de topo marquem presença neste Fórum, tendo em conta a sensibilização dos empresários portugueses para a importância de uma boa liderança e o seu contributo para impulsionar o crescimento das organizações. A WOBI dá conta de que o World Business Forum de Madrid reúne anualmente mais de 350 executivos portugueses.

Este artigo foi originalmente publicado na edição nº 1989, de 17 de maio, do Jornal Económico.