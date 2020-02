Lisboa, Sintra e Guimarães entre as 105 cidades que estão a cumprir as metas climáticas

A cidade de Lisboa e os municípios de Sintra e Guimarães integram a “Lista A”, de 2019, do CDP – Disclosure Insight Action que analisa a transparência nas políticas e ação climática das cidades. No total, o grupo de pesquisa sem fins lucrativos que incentiva as instituições a divulgar as suas emissões de gases de efeito estufa, apontou 105 cidades no mundo para integrar na lista “de benfeitores” que melhor cumprem as metas ambientais estabelecidas. Estas três cidades já constavam na edição do ano passado.

No documento enviado ao Jornal Económico, a organização aponta Lisboa como uma cidade exemplar por ter “reduzido as emissões em 50% entre 2002 e 2014”, sendo que o plano ambiental da cidade inclui ainda a criação de uma “horta urbana que aumentará as áreas verdes em quase 20%”. O CDP destaca ainda o plano de ação para a construção de 75 novos quilómetros de novas estradas de autocarros e 92 quilómetros de redes pedestres.

Todos os anos, o CDP publica um catálogo chamado “A List“, de empresas e países que não só estabelecem planos de ação para a adaptação climática, como também divulgam publicamente itens como inventários de emissões – ou seja, a mistura de tipos de gases poluentes que emitem – e quanto progresso fizeram para alcançar seus objetivos. No ano passado, o CDP introduziu pela primeira vez este ranking dedicado apenas às cidades.

Cerca de 12% das 850 cidades analisadas chegaram à lista A de 2019, divulgada esta terça-feira, acima dos 7% do ano passado. No geral, de acordo com o CDP, o número de cidades em todo o mundo com rigorosos padrões ambientais em vigor mais que duplicou.

“As cidades estão a levar a crise climática mais a sério do que antes. No espaço de um ano, o número de cidades da Lista A aumentou de 43 em 2018 para 105 em 2019. Representando uma população global combinada de 170 milhões, estas regiões estão a liderar a transição para um futuro seguro do clima e a dar o exemplo para outros seguirem”, lê-se na nota divulgada.

Para pontuar um A, uma cidade deve ter um inventário das emissões em toda a região, definir uma meta de redução de emissões, publicar um plano de ação, concluir um plano de adaptação climática para demonstrar como lidará com os riscos agora e no futuro, entre outras ações.

A análise mostra que, em média, as cidades da “Lista A” realizam três vezes mais ações climáticas do que as cidades não pertencentes ao grupo. Isso representa cinco vezes mais ações para reduzir as emissões e conter o aquecimento futuro e duas vezes mais para se adaptar aos riscos climáticos atuais, desde inundações a ondas de calor extremas.

105 cidades lideram as políticas de adaptação climática.

Das cidades que responderam ao pedido de divulgação de dados, o CDP destaca a cidade industrial de Manchester que prova estar muito adiantada na sua ambição de eliminar grande parte das emissões até 2038. Isso envolverá o corte de gases do efeito estufa equivalentes a 20,6 milhões de toneladas métricas de CO2 da atmosfera. Na África do Sul, Durban Metro surge também como exemplo: a cidade sul-africana pretende que 40% do consumo de electricidade venha de energias renováveis ​​até 2030.

Petaling Jaya, na Malásia, adotou medidas exemplares o suficiente para também constar na lista. Em 2011, a cidade malaia lançou um esquema de avaliação de impostos de baixo carbono que oferece descontos fiscais a residentes que adotem medidas de modernização de edifícios com baixo carbono e façam escolhas de estilo de vida mais sustentáveis, como a aquisição de veículos híbridos ou elétricos. Desde a sua criação, o projeto alcançou reduções de emissões estimadas de 200 mil toneladas de CO2e por ano. Na Carolina do Norte, Fayetteville comprometeu-se a converter todas as instalações a 100% de energia renovável até 2030 e reduzir as emissões em 40%, em 2030, e 80%, em 2050.

Mais de 46 cidades estabeleceram metas de redução de 80% nas emissões até 2050 ou antes, enquanto 19 delas se comprometeram a tornarem-se totalmente neutras em carbono. Cidades maiores, como Londres, Paris e Nova York, estão a avançar em direção às suas metas mas a um ritmo mais lento devido à elevada carga de emissões, explica o CDP nas conclusões.

Em geral, os países ricos tendem a sair melhor na lista. Mas a inclusão de cidades como Iskandar, na Malásia, e no Rio de Janeiro na “Lista A” deste ano mostra que o senso de urgência está se a intensificar, especialmente nos países em desenvolvimento que sentem os efeitos de eventos climáticos extremos mais diretamente.

Mas os dados também mostram que os grandes objetivos nem sempre são cumpridos a nível local. Por exemplo, Oslo e Seattle estabeleceram algumas das metas mais ambiciosas do mundo, mas pouco fizeram para alcançá-las. A capital norueguesa estabeleceu uma meta de redução de emissões de 95%, em relação aos níveis de 1990, até 2030. Três anos após a promessa e com 10 até o fim do prazo, ainda mal chegaram aos 10%. Seattle regista apenas 6% do progresso feito até agora de acabar com a poluição até 2050.

Com quase quatro anos decorridos desde a assinatura do Acordo de Paris, os argumentos para reduzir as emissões e combater as alterações climáticas permearam a maioria das agendas políticas e de investimentos. À medida que o gelo do Ártico recuou para mínimos históricos e as temperaturas atingiram os 20 graus Celsius, as florestas que queimaram a uma escala sem precedentes, os eventos extremos de calor, inundações, secas e má qualidade do ar continuam a devastar as populações urbanas.