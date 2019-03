Lisboa sobe doze posições no ranking mundial das cidades mais seguras

O 21º estudo anual ‘Quality of Living‘ da consultora Mercer | Jason Associates divulgado esta terça-feira coloca a cidade de Lisboa como a 31ª capital mundial com melhores níveis de segurança, subindo doze posições face ao lugar que ocupava no ano de 2005.

A capital portuguesa encontra-se melhor posicionada do que Dublin, na Irlanda (32ª), de Paris, em França (60º), ou de Barcelona, em Espanha (61º). A cidade mais segura da Europa foi Luxemburgo, seguido de Basileia e Berna, ambas na Suíça, Helsínquia, na Finlândia e Zurique, na Suíça, todas em segundo lugar.

Moscovo no 200º lugar e São Petersburgo na 197º posição, ambas na Rússia foram, em 2018, as cidades menos seguras na Europa.

Ao nível da qualidade de vida Lisboa subiu uma posição em 2018, ocupando o 37º lugar. De resto, as cidades europeias continuam a ter a qualidade de vida mais elevada do mundo, com Viena (1º), Zurique (2º) e Munique (3º) a ocuparem as três primeiras posições não só na Europa, mas também no Mundo.

Aliás, trezes cidades do top-20 pertencem ao continente europeu, as exceções são Vancouver, Toronto e Montreal no Canadá, Wellington, Auckland, Sidney e Melbourne, na Austrália.

“Percebemos que Lisboa no que toca a segurança, subiu várias posições em comparação com o mesmo índice que lançámos em 2005. Estamos a atravessar um momento estável a nível económico, com investimento internacional, uma taxa de desemprego relativamente baixa e resultados animadores no que toca, por exemplo, às exportações. A qualidade de vida da capital portuguesa tem vindo a evoluir em todos os sentidos, fazendo de Lisboa uma opção incontornável a nível internacional”, refere Tiago Borges, líder da área de rewards da Mercer | Jason Associates.