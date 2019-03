Lisboa tem novo operador de trotinetes que dá descontos a quem estacionar bem

A capital portuguesa tem atraído as novas empresas de micro-mobilidade, onde se inserem as trotinetes elétricas que se podem ver espalhadas pelas ruas. A Flash é uma nova empresa europeia, criada em 2018, que “carregou baterias” para Lisboa depois de se ter instalado em Faro.

A empresa reuniu 55 milhões de euros, na primeira ronda de financiamento, e isso fez da Flash a startup de micro-mobilidade mais bem financiada da Europa. Apesar de o serviço só ser apresentado hoje, com 200 em funcionamento, as trotinetes já operam em Faro desde fevereiro com 100 trotinetes. Nos planos da empresa, está o lançamento em diversas cidades europeias, além de já operarem na Suíça, França e Madrid.

Pensadas especialmente para a cidade de Lisboa, as novas trotinetes elétricas permitem uma condução mais segura e completa, estando equipadas com suspensões reforçadas, travões duplos, luzes de sinalização e rodas maiores. Além destas características, a empresa oferece mais comodidade aos utilizadores, sendo que estes veículos têm um suporte para se colocar o telemóvel e uma entrada USB que permite o carregamento do smartphone.

Para desbloquear as trotinetes Flash, o utilizador terá o valor de 1 euro sendo que a utilização ao minuto custa 0,15 euros. De forma a incentivar o estacionamento correto, algo que a Câmara Municipal de Lisboa está a apostar com a campanha “Lisboa na Boa”, estas novas trotinetes oferecem um desconto de 50% no desbloqueio da viagem (fica a 0,50 euros), a todos os utilizadores que deixem os veículos nos parques indicados pela Câmara Municipal de Lisboa.

O pagamento é realizado através do cartão de crédito e é feito após a utilização da trotinete. Não é necessário carregar previamente a conta antes de utilizar o serviço da Flash.

Preocupada com a utilização do espaço público, que tem sido atacado pela ocupação excessiva das trotinetes, a empresa Flash é a única que dispõe na sua aplicação os pontos de estacionamento, o que permite facilitar o uso e o estacionamento por parte dos utilizadores, incentivando-os a receber descontos. A Flash uma equipa própria que vai assegurar o carregamento das baterias, a segurança e o correto estacionamento nas zonas estabelecidas.

O diretor geral que ficou encarregue de Portugal, Felix Peterson, garante que “é um orgulho começar a operar em Lisboa com as condições que considerámos essenciais para um upgrade do mercado”. Peterson declara que “os aspetos diferenciadores do posicionamento da Flash e a qualidade dos modelos vão tornar o mercado mais exigente e dinâmico”.

João Vasconcelos, Presidente do Comité Consultivo da empresa, referiu que “a micro-mobilidade é uma solução inteligente para o transporte em pequenas distâncias”, uma vez que “retira o automóvel da equação nessas situações e permite o descongestionamento do trânsito e a diminuição da poluição ambiental nas cidades”.

João Vasconcelos sublinha que “a micro-mobilidade não é uma moda passageira, mas uma condição necessária para termos cidades mais inteligentes pelo que há que investir corretamente no seu desenvolvimento”.

Em Lisboa, a Flash vai concorrer diretamente com seis empresas: Lime, Hive, Voi, Tier, Bungo e Wind, que também se podem encontar nas ruas portuguesas.