Lisboa vai ter 750 bicicletas elétricas da Uber

A Oitante com este novo reembolso acumula, em pouco mais de 3 anos, um total de amortizações de 376 milhões de euros, o que representa uma redução de 50,4 % face ao valor inicial do empréstimo obrigacionista, com vencimento em Dezembro de 2025. A emissão de 746 milhões de euros tem a garantida do Fundo de Resolução e está contragarantida pelo Tesouro português.