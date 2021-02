Lisboa’s Growth Program oferece 500 mil euros a startups e nómadas digitais para promover a inovação

Startups, profissionais independentes ligados ao digital, hubs tecnológicos, programas de aceleração e coworkings de Lisboa podem ter acesso a um fundo de 500 mil euros em serviços que funcionam como incentivos e ajudas à inovação.

Este é o conceito do novo projeto Lisboa’s Growth Program, criado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) através do site de empreendedorismo Made of Lisboa que, além das ajudas no valor de meio milhão de euros, também vai dar acesso a «masterclasses exclusivas de grandes empresas tech» – Amazon Web Services, Google, Hubspot , Microsoft ou Transferwise, destaca a CML.

Estes incentivos serão oferecidos também por estas empresas, divididos por cinco categorias: Cloud, Marketing & CRM, Pagamentos, Ferramentas e Lifestyle. Estão em causa «serviços gratuitos de pagamentos online sem taxas da transação ou do cartão, infraestruturas na nuvem em larga escala, programas de CRM, automação de marketing, e de atendimento ao consumidor, entre muitos outros».

CML organiza sessões de esclarecimento

Para ter acesso a estes 500 mil euros, é preciso fazer uma candidatura no site Made of Lisboa, com a escolha do serviço (ou serviços) das «grandes empresas tech» a que quer ter acesso. Nos dias 4 e 5 de março, a Câmara de Lisboa vai organizar sessões de esclarecimento em português e inglês, respetivamente, sobre o Lisboa’s Growth Program. A CML disponibilizou ainda um e-mail para esclarecer dúvidas: weare@madeoflisboa.com.