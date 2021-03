Numa altura em que o país debate o destino das verbas comunitárias destinadas a Portugal, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a consultora de comunicação Llorente y Cuenca (LLYC) e a consultora de gestão da inovação e captação de investimento FI Group uniram esforços e, em parceria, vão criar uma nova unidade de negócio dedicada aos fundos europeus.

As duas empresas consideram que a nova unidade traz uma abordagem que ainda “não existia no mercado”. A nova unidade vai atuar no mercado ibérico (Portugal e Espanha), sendo o principal objetivo apoiar as empresas e as organizações na apresentação projetos estratégicos para o país, agilizando os processos de candidatura procurando evidenciar o posicionamento e comunicação dos diferentes players que querem candidatar-se aos fundos comunitários.

