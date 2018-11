Locutora Carla Rocha discursa no evento do ICPT

Carla Rocha, apresentadora na Rádio Renascença e responsável pelo programa Atletas Speakers do Comité Olímpico de Portugal, é a oradora convidada do almoço debate do International Club of Portugal – ICPT. O evento realiza-se esta quinta-feira, 22 de novembro, no hotel Fontana, em Lisboa.

Do seu vasto curriculum consta a participação em programas de rádio que foram líderes de audiência, para além da docência na licenciatura de Ciências da Comunicação da Universidade Europeia e formadora na área da comunicação em várias empresas. Na vertente do empreendedorismo, fundou a Carla Rocha Comunicação “com o objetivo de desenvolver esta competência em empresários, quadros diretivos e executivos de empresas, ajudando-os a melhorar a forma como comunicam com as suas equipas, parceiros e clientes”.

Entre alguns dos seus projetos destaca-se a academia “Fale menos, comunique mais”, um programa para desenvolver competências de comunicação. É coordenadora do programa “Atletas Speakers”, desenvolvido pelo Comité Olímpico de Portugal, onde treina e orienta atletas olímpicos como Telma Monteiro, Jéssica Augusto ou Naíde Gomes, ajudando-os a cativar audiências com as suas apresentações em público em escolas e empresas.

É licenciada em Ciências da Comunicação e pós-graduada em Gestão de Marketing, Comunicação e Multimédia pelo ISEG.