London Stock Exchange coloca Sogrape entre as mil empresas mais inspiradoras

A Sogrape foi considerada uma das ‘1000 Companies to Inspire Europe’ (‘1000 Empresas mais inspiradoras da Europa’) na lista elaborada pelo London Stock Exchange Group.

“Esta é já a 3ª edição de um ranking que celebra as pequenas e médias empresas mais dinâmicas e com maior crescimento da Europa. Além de identificar as 1.000 empresas, este relatório anual examina em detalhe as oportunidades e desafios que as PME enfrentam e observa os setores e tendências que darão forma ao futuro da Economia europeia”, destaca um comunicado da produtora nacional de vinhos.

Segundo Fernando da Cunha Guedes, CEO da empresa, “este é um reconhecimento muito importante para a Sogrape, que há muito ganhou escala e força internacional, mas continua sempre empenhada em fazer mais e melhor”.

Para a Sogrape, ”ser uma fonte de inspiração é um enorme orgulho”, comenta, “sobretudo numa altura em que cada vez mais trabalhamos com um propósito que nos une e nos alimenta a todos na prossecução de um sonho partilhado”, sublinha este responsável.

De acordo com a Sogrape, “na elaboração desta lista, são combinados alguns indicadores da ‘performance’ financeira de empresas europeias, sendo que só são consideradas empresas privadas que atuem e estejam registadas na União Europeia”.

“As empresas deverão ter tido receitas entre 10 e 300 milhões de euros, sendo que estão excluídas empresas com uma deterioração superior a 20% do património líquido ao longo dos últimos três anos. As empresas elegíveis são depois atribuídas ao seu país de incorporação e a lista global dividida pelos 28 países da União Europeia, de acordo com a sua contribuição para o PIB da EU”, conclui essa mesma nota.

A Sogrape foi fundada em 1942 por Fernando Van Zeller Guedes e é hoje um grupo de empresas e marcas de vinhos que produz em Portugal (Sogrape Vinhos Portugal), Espanha (Bodegas LAN), Argentina (Finca Flichman), Chile (Viña Los Boldos) e Nova Zelândia (Framingham). Neste momento, gere empresas de distribuição na Europa, na América, em África e na Ásia, que fazem chegar os seus vinhos a mais de 120 países.