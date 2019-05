Lucro da Nos supera previsões e cresce 21,5% para 42,5 milhões

O resultado líquido consolidado da Nos cresceu e ficou acima do consenso dos analistas, de acordo com as contas relativas ao primeiro trimestre do ano de 2019, divulgadas esta quarta-feira, 8 de maio. Nos primeiros três meses deste ano, a Nos atingiu um resultado líquido de 42,5 milhões de euros, que representa um acréscimo de 21,5% face aos três primeiros meses de 2018.

As receitas da telco cresceram 0,6% para 385,3 milhões de euros entre janeiro e março, em comparação com período homólogo. O valor ficou abaixo da previsão média dos seis analistas que acompanham a empresa liderada por Miguel Almeida, sendo que as receitas de telecomunicações de 369,8 milhões de euros no primeiro trimestre compensaram “um menor desempenho registado na área de cinema e audiovisuais”.

Segundo o comunicado da telecom, a empresa “tem em curso um profundo programa de transformação, com vista a maiores níveis de eficiência e a tornar a organização cada vez mais focada na qualidade e na experiência do cliente”.

O EBITDA – resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização – foi de 160,7 milhões de euros, valor que representa um crescimento de 2,1% face a igual período de 2018. “Este resultado [superior ao previsto pelos analistas] justifica-se pelo aumento do número de serviços, bem como por ganhos de eficiência”, lê-se no documento da Nos. A margem do EBITDA foi de 41,7%.

Quanto ao investimento, a empresa de telecomunicações revelou que o capex total atingido foi 91 milhões de euros, sendo que o investimento “no negócio de telecomunicações” aumentou 1,2%, para 81,7 milhões de euros entre janeiro e março de 2019.

No cômputo dos três primeiros meses de 2019, a Nos disse que o número total de serviço aumentou 116 mil face ao período homólogo, o que representa um crescimento de 1,2%. “No final do primeiro trimestre, [a Nos] prestava mais de 9,556 milhões de serviços”, sendo que a rede fibra, reclamou a operadora, chega hoje “a mais de 374 mil casas”, em comparação com igual período de 2018.

Quanto aos serviços móveis, registou-se um crescimento de 49,5 mil clientes, em comparação com igual período de 2018. Os clientes de televisão de acesso fixo atingiram a fasquia dos 1,326 milhões de clientes.