Lucros da Airbus tombam mais de 85% para 40 milhões mas mantém ‘guidance’ para o resto do ano

No primeiro trimestre de 2019, a Airbus registou 40 milhões de euros de lucros, o que compara com 283 milhões de euros no primeiro trimestre do ano passado, o que se traduz numa variação negativa homóloga de 85,6%.

As receitas subiram cerca de 24%, em termos homólogos, para 12,5 mil milhões e reflete “principalmente o maior número de entregas de aviões comerciais, influenciado pelo aumento da produção”, explicou a construtora de aviões europeia em comunicado.

O resultado por ação ficou nos 0,05 euros, o que compara com 0,37 euros há um ano atrás, sendo que incluiu um “ajuste negativo de hedges cambiais no resultado financeiro correspondente à suspensão prolongada de licenças de exportação de defesa”.

A Airbus manteve o ‘guidance’ para o resto do ano inalterado.

“As demonstrações financeiras do primeiro trimestre refletem principalmente o nosso aumento de produção de aviões comerciais e das fases de entrega”, disse o CEO da Airbus, Guillaume Faury. “O mercado de aviões comerciais continua robusta e continuamos a ver boas perspectivas nos helicópteros e nos negócios de defesa e espaço”, salientou.

Na sessão desta terça-feira, as ações da Airbus desvalorizaram 0,93%, recuando para 121,88euros. Mas, em 2019, os títulos da empresa subiram 20,53%, tendo tocado em máximos do ano esta segunda-feira, com uma cotação de 123,02 euros.

Entregas aumentam

Entre janeiro e março deste ano, a Airbus entregou 162 aviões comerciais, um aumento de 33% face a igual período do ano passado, no qual a construtura europeia entregou 121 aviões comerciais. Entre os aviões entregues este ano estão incluídos 8 modelos A220, 126 modelos A320, 5 modelos A330, 22 modelos A350 e um avião A380.

Para o futuro próximo, a Airbus prevê entregar 60 A320 por mês até meados deste ano, um número que deverá subir para 63 entregas mensais em 2021.

Dentro da família A320neo, a empresa revelou ter entregue 96 aeronaves neste período, enquanto aumento aumento a produção da versão Airbus Cabin Flex do A321. A Airbus disse ainda que está “a trabalhar para melhorar a execução dos seus sistemas industriais internos e a monitorizar o desempenho do motor”. E as entregues do A330neo “continuam a crescer”.