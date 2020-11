Lucros da Altri caem 73,2% para 24,3 milhões de euros até setembro

A Altri registou resultados líquidos positivos de 24,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma queda homóloga de 73,2%, de acordo com o relatório e contas trimestral divulgado esta quinta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A produtora de pasta de papel portuguesa viu as receitas totais caírem 19,3% para 469,5 milhões de euros, comparativamente ao mesmo período do ano passado. Já o EBITDA – lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – afundou 51,5%, para os 95 milhões de euros.

Ainda que a queda dos lucros até setembro tenha sido superior a 70%, a empresa liderada por José Pina destaca que no terceiro trimestre as exportações ascenderam a 89 milhões de euros e houve uma redução trimestral da dívida líquida nominal remunerada em 28,1 milhões de euros.

Para a Altri, ainda que os meses de julho, agosto e setembro constituam um trimestre “sazonalmente menos intenso, este ficou marcado por uma normalização da procura a nível europeu, o que se traduziu numa taxa de crescimento da procura por parte de produtores de papéis tissue mais baixa do que a registada no trimestre anterior”.

“Ficou caracterizado, essencialmente, por três fatores: desvalorização do dólar face ao euro, o que se traduziu numa descida do preço de venda em euros; volume total de vendas abaixo dos dois primeiros trimestres do ano, motivado por questões sazonais de mercado. No entanto, estes dois fatores foram compensados um terceiro, que se refletiu numa eficiência operacional, traduzida numa redução dos custos de produção unitários”, pode ler-se no documento publicado pela CMVM.

Assim, a Altri conseguiu atingir um nível de EBITDA superior ao do segundo trimestre, de 32,4 milhões de euros neste período. O lucro fixou-se em 15,1 milhões de euros.