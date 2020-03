Lucros da Altri derrapam 48% para os 100,8 milhões em 2019

A Altri atingiu no final do exercício de 2019 resultados líquidos de 100,8 milhões de euros, o que representa uma queda de mais de 48% em relação aos 194,5 milhões atingidos em 2018. O EBITDA estacionou nos 233,1 milhões, caindo mais de 20% face aos 292,7 milhões de 2018. O EBIT registado no ano foi de 157,8 milhões de euros, o que representa uma redução de cerca de 32% face ao ano anterior.

As receitas totais foram de 753,5 milhões de euros, valor que corresponde a uma redução de 4% face a 2018. As receitas de venda de pastas ascenderam a aproximadamente 660 milhões de euros, ou menos 3% relativamente ao ano anterior. O preço médio de mercado da pasta papeleira em 2019 foi de 764,9 euros/tonelada, o que corresponde a um decréscimo de 13% face ao preço médio registado em 2018.

Em comunicado, o grupo afirma que “reafirmou o seu perfil exportador ao colocar nos mercados externos pasta no valor de 530 milhões de euros. Em termos de destino geográfico das vendas da Altri, a Europa (excluindo Portugal) é o principal mercado de destino das vendas do Grupo, representando 68% das vendas, ou seja, cerca de 741 mil toneladas. Portugal representa 12% das vendas, enquanto que a Ásia representa cerca de 9% das vendas de pasta”.

Em termos de utilização da pasta os produtores de papel tissue são os principais clientes da Altri com uma quota de 52%, seguindo-se os produtores de especialidades e os produtores de papel gráfico de impressão e escrita, com quotas de mercado de 14% e 22%, respetivamente. Os produtores de filamentos de viscose – consumidores de pasta DWP – representam cerca de 9% das vendas.

Os custos totais em 2019, ascenderam a cerca de 520,4 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de cerca de 5,7% face ao montante de custos registados no exercício anterior. Registe-se que, à semelhança de 2018, no exercício em análise os ativos biológicos foram avaliados ao justo valor, o que originou um incremento de cerca de 1,9 milhões de euros no valor do ativo.

Em 2018, a empresa o investimento líquido total foi de 102,8 milhões de euros, dos quais 46,8 milhões de euros são relativos à construção da nova central de biomassa na Figueira da Foz. O investimento líquido total realizado durante o exercício de 2019 pelas unidades do Grupo ascendeu a aproximadamente, 70 milhões de euros. O endividamento nominal remunerado líquido deduzido de disponibilidades da Altri em 31 de dezembro de 2019 ascendia a 513 milhões de euros.

O grupo diz ainda que, “perante a realidade atual, torna-se imprescindível considerar os impactos do Covid-19 na economia mundial e nos mercados financeiros, cujas consequências serão refletidas na performance financeira das diferentes áreas de negócio e indústrias um pouco por todo o mundo”.

Atualmente, a Altri gere cerca de 80 mil hectares de floresta em Portugal e detém três fábricas de pasta em Portugal, com uma capacidade instalada que em 2019 superou um milhão de toneladas/ano de pastas de eucalipto.