Lucros da dona da Google tombam 30% para 6,6 mil milhões no primeiro trimestre

Os lucros da Alphabet, dona da Google, caíram cerca de 30%, em termos homólogos, para 6.657 milhões de dólares (cerca de 5.979 milhões de euros ao câmbio atual), no primeiro trimestre do ano.

A Alphabet anunciou que a multa imposta pela Comissão Europeia, no valor de 1,7 mil milhões de dólares (1,52 milhões de euros) por violações à legislação europeia, nomeadamente infrações com a proteção de dados pessoais, iria ter impacto nos resultados trimestrais.

Para a CFO da Alphabet, Ruth Porat, no último trimestre, a dona da Google alcançou “um crescimento robusto”, suportado pelas pesquisas nos dispositivos móveis, e pelos segmentos de negócio do YouTube e Cloud (nuvem). “Continuamos focados e entusiasmados com as oportunidades de crescimento nos nossos setores de atividade”, disse a executiva (tradução livre).

As receitas subiram 17%, em igual período, para 36.339 milhões de dólares (cerca de 29,9 mil milhões de euros), acima das expectativas dos analistas da “Bloomberg”, que previam uma faturação na ordem dos 30,05 mil milhões de dólares.

As receitas publicitárias representaram cerca de 85% da faturação total do último trimestre, e ascenderam a 30,7 mil milhões de euros, tendo registado um crescimento homólogo de 15%. Ainda assim, as receitas publicitárias do primeiro trimestre deste ano ficaram abaixo dos últimos três meses de 2018 (32,6 mil milhões de dólares).

Esta segunda-feira, as ações da Alphabet, sob o ticker GOOG, valorizaram 1,47% para 1296,2 dólares, atingindo máximos no ano. Desde a primeira sessão de 2019, a 2 de janeiro, os títulos da Alphabet valorizaram 24,04%. A Alphabet tem uma capitalização bolsista próxima dos 900 mil milhões de dólares.