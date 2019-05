Lucros da EDP Renováveis descem 35% para 61 milhões

As potencialidades do mercado chinês para a suinicultura portuguesa vão ser discutidas hoje e amanhã, dia 8 e 9 de maio, no 9º Congresso Nacional de Suinicultura, que se realiza em Rio Maior. “Osler Desouzart, perito internacional na área do comércio agroalimentar vem a Portugal expor as potencialidades que a China oferece enquanto mercado de […]