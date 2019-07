Lucros da EDP Renováveis disparam 147% no primeiro semestre

Os lucros da EDP Renováveis subiram 147% para 343 milhões de euros no primeiro semestre face a período homólogo.

Os resultados da empresa liderada por João Manso Neto tiveram o impacto positivo do aumento da capacidade da elétrica, mais 71 milhões de euros face a período homólogo, do maior preço médio de venda, mais 29 milhões, e do impacto cambial positivo, mais 27 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) subiu 40% para 297 milhões de euros, com as receitas a aumentarem 9% para 1.005 milhões.

Já a dívida líquida disparou 668 milhões de euros face ao final de 2018, “refletindo por um lado a caixa gerada por ativos, e por outro lado os investimentos realizados” e impactos cambiais.

A empresa aumentou o seu portefólio em 720 megawatts no semestre: 318 MW na América do Norte, 266 MW na Europa e 137 MW no Brasil.

No primeiro semestre, a EDP Renováveis construiu 116 MW na Europa: 50 MW em Itália, 47 MW em Portugal e 19 MW em França.