Lucros da Navigator derrapam mais de 25%

Num ano “marcado por um enquadramento de mercado adverso, com forte queda dos preços de pasta e redução da procura de pasta e de papel, a Navigator registou um volume de negócios estável de 1.688 milhões de euros” no final de 2019, segundo comunicado do grupo enviado à CMVM. O mesmo não aconteceu com os resultados líquidos, que se fixaram nos 168,3 milhões de euros, representando uma queda da ordem dos 25,2% em relação aos 225,1 milhões atingidos no final de 2018.

Aquela faturação corresponde a um “crescimento dos volumes de venda de pasta e de tissue a atenuar a redução de preços de pasta e volumes de papel”.

AO mesmo tempo, a Navigator registou um EBITDA de 372 milhões de euros no final do ano, menos 18% face ao EBITDA de 2018, e uma margem EBITDA sobre a vendas de 22%, “induzida pela redução do preço da pasta e por maiores custos de produção, nomeadamente devido ao agravamento de alguns factores exógenos como a energia, a madeira e os químicos”.

De forma mais positiva, o grupo “mantém uma forte geração de cash flow livre com 183 milhões de euros no final de 2019, que compara com um valor ajustado de 143 milhões em 2018 (sem recebimentos da venda do negócio de pellets).”

Os Resultados financeiros melhoram em 16% mas mantiveram-se negativos em 19 milhões de euros, ao mesmo tempo que o endividamento líquido remunerado de foi de 715 milhões de euros, com rácio de Net Debt/EBITDAa em 1,9, “depois de pagos 200 milhões em dividendos e investidos 18 milhões em ações próprias”.

Na nota enviada à CMVM, o grupo Navigator informa ainda que vai lança “um novo plano de optimização de custos, eficiência operacional e transformação digital”, “visando uma revisão mais profunda da estrutura organizacional e dos custos fixos e variáveis, com implementação no decorrer do segundo semestre de 2020 e ao longo de 2021.

A Navigator recorda ainda o seu compromisso de atingir neutralidade carbónica em 2035, “com investimentos globais previstos para esse propósito de 158 milhões de euros, dos quais 24 milhões já efectuados em 2019”.