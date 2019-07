Lucros da Nos aumentam 13% para 90,2 milhões de euros no primeiro semestre de 2019

A Nos obteve um resultado consolidado líquido de 90,2 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, o que corresponde a um acréscimo de 13% em comparação com os primeiros seis meses de 2018, de acordo com o reportado pela operadora de telecomunicações à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), esta segunda-feira, 22 de julho.

“Os resultados do programa de transformação que está em curso, centrado na qualidade e na experiência de Cliente, bem como em tornar a empresa mais ágil e digital, atinge resultados positivos ao longo do semestre que regista também ganhos de eficiência relevantes”. Nos em comunicado

As receitas de exploração da telecom registaram um crescimento de 1,2%, para 781,7 milhões de euros, face ao primeiro semestre de 2018, “com a área de telecomunicações e de cinema e audiovisuais a contribuírem positivamente para este crescimento”. A divisão cinema e audiovisuais registou um crescimento nas receitas acumuladas do primeiro semestre de 4,2%, para 54,9 milhões.

Na rubrica receitas de telecomunicações foi apresentado um crescimento de 1%, para 747,6 milhões de euros. A gestão de Miguel Almeida conseguiu apresentar uma evolução na rubrica receitas de telecomunicações, “apesar do impacto menos positivo motivado pela redução das tarifas de terminação e pelo consumo de canais desportivos premium”.

Já o EBITDA – resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização – cresceu 2,5%, para 331,9 milhões de euros, com um crescimento de 0,5 pontos percentuais da margem, para 42,5%. “Este resultado justifica-se sobretudo pelo aumento do número de serviços, bem como por ganhos de eficiência”, salientou a Nos no comunicado veiculado pela CMVM.

A empresa liderada por Miguel Almeida revelou, ainda, um resultado consolidado antes de empresas associadas e interesses não controlados de 88,7 milhões de euros entre janeiro e junho de 2019, mais 4,2% em comparação com período homólogo.

O capex (investimento) saiu reforçado entre janeiro e junho, com a empresa de telecomunicações a observar um investimento de 182 milhões de euros, indicando uma evolução de 1,7% em comparação com período homólogo. O capex Total do gupo Nos atingiu, no mesmo período, 207,5 milhões de euros.

“O aumento do investimento na área de telecomunicações regista uma variação de 3,1%, sobretudo pelos fortes investimentos que a empresa tem vindo a realizar nas suas redes de nova geração, quer fixa quer móvel, por forma a garantir melhor qualidade de serviço, maior rapidez e mais conetividade aos seus clientes particulares e empresariais”, lê-se no comunicado da telecom.

Sob esta perspetiva, a empresa revelou que a sua rede de fibra ótica chegava no final do primeiro semestre “a mais 350 mil casas” em comparação com os dados de igual período em 2018.

Quanto à dívida líquida da Nos, a empresa anunciou ter registado um acréscimo de 0,8%, para os 1.130 milhões de euros, em comparação com o primeiro semestre de 2018. O valor em dívida cobre duas vezes o EBITDA (331,9), “um rácio conservador face às congéneres do setor”, segundo a operadora.