Lucros do Grupo Ramada caíram 14% nos primeiro nove meses do ano

A Ramada Investimentos e Indústria teve lucros de 74,8 milhões de euros até setembro, menos 14% do que nos primeiros nove meses de 2019, divulgou a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas totais do grupo caíram 14% para 74,819 milhões de euros e os custos reduziram-se em 11,9% para 66,486 milhões de euros. O EBITDA dos primeiro nove meses deste ano também diminuiu face ao homólogo em 27,5% para 8,333 milhões de euros.

O Grupo Ramada explicou nesta informação remetida à CMVM que “procedeu de forma cautelosa a um processo de revisão e avaliação interna dos investimentos que tinha planeado para o exercício de 2020, reavaliando o custo/benefício destes projetos em carteira, bem como a sua exequibilidade, tendo em consideração a realidade atual”.

Explica a empresa que “desta revisão foi decidido reagendar, para o segundo semestre, os investimentos produtivos que estavam previstos para o primeiro semestre de 2020. À data, é expetativa do Grupo Ramada cumprir com o investimento inicialmente estipulado para o ano de 2020, até final do exercício”.